23 Март 2020 2020-03-23T13:11:43+03:00

В Щербиновском районе мужчина порыбачил на 70 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Сотрудники полиции на берегу реки Ея заметили мужчину. Он рыбачил запрещенным орудием лова. Его задержали и досмотрели.

- Правоохранители обнаружили у 34-летнего местного жителя 150 рыб различных пород. Сумма ущерба превысила более 70 тысяч рублей,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Крымске женщина украла у родственницы украшений на 800 тысяч рублей. Часть ювелирных изделий она сдала в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU