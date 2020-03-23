23 Март 2020 2020-03-23T13:56:17+03:00

Сочинских приматов могут предоставить научным учреждениям страны для испытания вакцины от коронавируса Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В городе-курорте такие опыты проводить не будут

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Сочинский научно-исследовательский институт приматологии готов предоставить научным учреждениям страны обезьян для испытания вакцины от коронавируса. В городе-курорте такие опыты проводить не будут. У института нет лицензии на работу с материалами 1, 2, 3 и 4 групп патогенности.

- Обезьян готовы направить в научные центры, если такой запрос поступит. Так как сейчас в Россию запрещен воз приматов из других стран, - сообщает портал «СочиСтрим» с ссылкой на заместителя директора по науке НИИ приматологии Джину Кагар-Оглы.

- Нас часто спрашивают: зачем разводить обезьян в таких количествах. Ответ на этот вопрос очевиден - именно для того, чтобы в таких обстоятельствах мы могли обеспечить науку приматами- сообщила Джина Кагар-Оглы.

Сегодня в сочинском питомнике проживает 5700 обезьян. Они представлены 21 видом.

Напомним, в Сочи из-за угрозы коронавируса конкурс «Проба пера» проходит дистанционно. Тема литературных работ для старшеклассников - 75-летие Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU