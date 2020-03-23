2020-03-23T15:59:52+03:00
Общество

Спектакль «Театральные тайны» в Краснодарском академическом театре драмы: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция спектакля «Театральные тайны» состоится 24 марта 2020 года бесплатно
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Отмена мероприятий из-за коронавируса в Краснодаре случилась 13 марта. С этой даты все массовые мероприятия на Кубани запрещены. В регионе отменили или перенесли спортивные состязания, фестивали, спектакли. Однако учреждения культуры начали работать онлайн, предоставляя возможность жителям края посмотреть прямую трансляцию спектаклей через аккаунты в соцсетях. "КП" - Кубань" ежедневно будет сообщать о том, какой из них нельзя пропустить.

Итак, завтра, 24 марта, в 18.30 Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького «Театральные тайны». На повестке встреча Г.Г. Гиберта с заслуженной артисткой РФ В.Г. Великановой. Транслировать событие будет канал театра драмы в сервисе Youtube, а также аккаунт в социальной сети или Instagram.

Напомним, не прекратили свою работу музеи на Кубани. Правда, теперь они не принимают группы. Зато есть хорошая возможность посетить культурные заведения всей семьей. "Комсомолка" собрала самые интересные выставки, которые проходят в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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