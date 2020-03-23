Супружескую пару артистов в Анапе отправили на карантин
В Анапу супруги-артисты вернулись из Израиля 11 марта в разгар мероприятий по противодействию распространения коронавируса. В тот же день они сами сообщили медикам о том, что были за границей и ушли на карантин.
- Мужчина и женщина перестали посещать публичные места, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Между тем, пока признаков ОРВИ, схожих с симптомами коронавируса, у мужа и жены из Анапы не выявлено. Чувствует пара себя хорошо.
Напомним, медики из Краснодарского края присоединились к всемирной акции "Оставайся дома!" #StayAtHome. Этот призыв они адресовали всем потенциальным пациентам: "Мы дежурим для вас!". Китайский опыт борьбы с вирусом показывает, что главное оружие против него - это изоляция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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