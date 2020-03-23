На Кубани пропала 16-летняя девочка

23 Март 2020 2020-03-23T17:30:20+03:00

Сутки она не выходит на связь

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В Краснодарском крае ищут 16-летнюю девочку Иру Храмову. Вчера, 22 марта, школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась ночевать. Последнее сообщение от нее было подруге в 14.30. После этого телефон ребенка оказался выключен.

Недоступен он до сих пор.

Приметы: Ира Храмова была одета в серые джинсы, серую куртку, желтую кофту под курткой, чёрные кроссовки на белой подошве с розовой каймой.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Иры, позвоните по телефону 89280387076 (Татьяна).

Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Все развлекательные мероприятия отменены в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако большинство театров на Кубани организовали онлайн-трансляции. Ежедневно "КП" - Кубань" будет сообщать о премьерах прямых трансляций на сайте kuban.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU