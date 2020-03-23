2020-03-23T20:46:11+03:00
Общество

Губернатор Кубани поручил сделать пляжи, арендованные санаториями, доступными

В Краснодарском крае их 484
Евгения ОСТРАЯ
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Власти Краснодарского края обсудили подготовку инфраструктуры к курортному сезону. В частности, на выездном совещании с участием губернатора Вениамина Кондратьева вопрос коснулся благоустройства пляжей, которых насчитывается 484.

- Не все из них готовы к сезону. И если нарушения по-прежнему не будут устранены, то разрешения они не получат, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

Кроме того, Вениамин Кондратьев отметил, что на многих из пляжей появляются заборы и турникеты, что недопустимо. Жалобы от населения приходят из Туапсинского района, Сочи и Геленджика.

Он поручил муниципальным властям своевременно реагировать на подобные факты и привлекать к разрешению проблемы правоохранительные органы. Шлагбаумов не должно быть на пляжах, арендованных санаториями, заметил глава региона.

Напомним, скандальное решение отдать кусок Черного моря с пляжем в аренду на 49 лет в Геленджике признали незаконным. Бизнесмен возвел железобетонный забор без разрешений и экологических экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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