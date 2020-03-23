Скандальное решение отдать кусок Черного моря с пляжем в аренду на 49 лет признали незаконным

Двухметровый забор перегородил для туристов и горожан доступ к Черному морю в Геленджике в разгар курортного сезона в прошлом году. Внезапно излюбленное место отдыха туристов и горожан стал частной собственностью.

- Этот общественный пляж отдают в аренду на 49 лет московскому предпринимателю. А вместе с территорией, получается, и море тоже. По крайней мере, собственник так посчитал. Месяц назад пляж огородили двухметровым забором со всех сторон. А дежурный ни в какую не пускает к берегу, - рассказывал в августе прошлого года "КП" - Кубань" местный житель Николай Петрович.

Спустя еще месяц было принято судебное решение вопреки здравому смыслу и нормам экологического законодательства - отдать частнику пляж с морем. К слову, предприниматель, устроивший грандиозную стройку, даже не счел нужным дождаться его. К моменту вступления судебного акта в силу пляж уже наглухо забаррикадировали. Более того, в суде власти Геленджика протестовали.

- Несмотря на то что мэрия в суде возражала давать предпринимателю в аренду данный участок, было вынесено решение в пользу истцов, - сообщали "КП" - Кубань" в пресс-службе города Геленджика.

Однако возмущенные жители курорта не сдались, продолжая писать в инстанции. Вскоре к их усилиям подключилась депутат Госдумы Светлана Бессараб, направив свою жалобу в прокуратуру Краснодарского края.

Надзорное ведомство начало проверку, которая показала, что предприниматель возводил забор, не удосужившись заручиться разрешением мэрии Геленджика. Кроме того, причал для маломерных судов (именно этот объект появился вскоре на месте бывшего пляжа для отдыхающих) не имел защиты от загрязнений. А самое главное, ограничивал доступ к морю.

- По всем обнаруженным нарушениям против виновного были возбуждены дела об административных правонарушениях. Ситуация на побережье остается на контроле, - прокомментировала "КП" - Кубань" депутат Светлана Бессараб.

От ушлого бизнесмена потребовали привести пляж в исходный вид.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Геленджике отдыхающим закрыли доступ к морю

Арендатор загородил территорию пляжа и берега сплошным забором (подробнее)