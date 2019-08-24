2019-08-24T09:38:44+03:00
Общество

Скандальное решение отдать кусок Черного моря с пляжем в аренду вынес судья, посадивший в тюрьму на 8 лет жертву семейного насилия

Пока постановление Бориса Садова на проверке в апелляции на лакомом участке земли в Геленджике вырос 2-метровый забор
Ева МУР@kp_kuban
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За высоким забором даже не видно морского побережьяЗа высоким забором даже не видно морского побережья
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Двухметровый забор перегородил для туристов и горожан доступ к Черному морю в Геленджике. И пока в природоохранной прокуратуре Краснодарского края выясняют правомерность решения отдать в аренду на 49 лет солидный кусок пляжа на Тонком Мысе, "КП" - Кубань" выяснила, кто его вынес.

- Это судья Садов Борис Николаевич, - заявил в эфире радио "Комсомольская правда" один из противников решения Николай Коробов.

Надо сказать, ранее "Комсомолка" следила за процессом 28-летней Кристины Шидуковой, которая убила своего мужа в момент очередной семейной драки. Несмотря на доказательства того, что несколько лет женщину жестоко избивал супруг, судья Садов постановил посадить молодую мать за решетку на 8 лет за преднамеренное убийство.

Напомним, решение о передаче пляжа с морем в аренду частнику на 49 лет в данный момент находится в апелляции. Жалобу на скандальное решение подали в мэрии Геленджика. В муниципалитете с самого начала на заседании у Бориса Садова отказывались предоставлять арендатору землю. Однако решение собственника - муниципалитет курорта - судья проигнорировал.

Еще прошлым летом на Тонком Мысе в Геленджике по адресу Набережная,5 вовсю купались и загорали туристы и местные. А в этом году вдруг вырос высокий забор длиной около 20 метров. А охранники постоянно твердят заученную фразу, что вход на территорию и к пляжу запрещен, это частная собственность. Хотя частные пляжи в России запрещены законом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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