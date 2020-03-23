Минкурортов Краснодарского края переезжает на побережье Черного моря

23 Март 2020 2020-03-23T17:58:48+03:00

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Решение перебазировать министерство курортов и туризма Краснодарского края из кубанской столицы принял губернатор Вениамин Кондратьев. Оно было озвучено во время совещания по поводу незаконной застройки прибрежной зоны.

- До наступления курортного сезона ведомство должно будет переехать. Мы так договорились, - цитирует слова главы региона пресс-служба администрации краснодарского края.

Вениамин Кондратьев пояснил свое решение тем, что министерство должно находиться в непосредственной близости к курортам, а не в краевой столице.

Ожидается, что 1 июня переезд будет осуществлен.

Напомним, скандальное решение отдать кусок Черного моря с пляжем в аренду на 49 лет признали незаконным.Бизнесмен возвел железобетонный забор без разрешений и экологических экспертиз. Теперь он должен привести пляж в исходное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU