Минкурортов Краснодарского края переезжает на побережье Черного моря
Решение перебазировать министерство курортов и туризма Краснодарского края из кубанской столицы принял губернатор Вениамин Кондратьев. Оно было озвучено во время совещания по поводу незаконной застройки прибрежной зоны.
- До наступления курортного сезона ведомство должно будет переехать. Мы так договорились, - цитирует слова главы региона пресс-служба администрации краснодарского края.
Вениамин Кондратьев пояснил свое решение тем, что министерство должно находиться в непосредственной близости к курортам, а не в краевой столице.
Ожидается, что 1 июня переезд будет осуществлен.
Напомним, скандальное решение отдать кусок Черного моря с пляжем в аренду на 49 лет признали незаконным.Бизнесмен возвел железобетонный забор без разрешений и экологических экспертиз. Теперь он должен привести пляж в исходное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU