На Кубани Радоницу объявили выходным днем

23 Март 2020 2020-03-23T18:30:47+03:00

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28 апреля в Краснодарском крае официально объявлен нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал сегодня, 23 марта, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Основанием для принятия такого решения стало обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора и уже сложившиеся кубанские традиции. Ежегодно этот православный праздник наступает во вторник, на девятый день после Пасхи.

Напомним, 19 марта на Кубань прибыли величайшие святыни православного мира – древний мраморный ковчег с частицами Креста Господня, Тернового венца и таблички «Титла», а также крест с мощами апостолов и святых. После просьбы краснодарских священослужителей древний мраморный ковчег со Святынями Христовыми останется в Краснодаре навечно. Теперь кубанцы смогут в любое время посетить обитель святой Матроны и помолиться величайшим святыням православного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU