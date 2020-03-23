На Кубани временно ограничили прием детей в здравницы
Здравницы Краснодарского края временно перестанут принимать детей. Такое решение власти приняли в связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
– Пока прием детей приостановлен по бесплатным путевкам, приобретенным в рамках программы «Дети Кубани». Это вынужденная мера. Между тем, программа, по которой оздоровить в этом году планировалось более 30 тысяч детей, не закрыта. Она будет выполнена, – пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.
О переносе сроков оздоровительной кампании уже направлено в российские регионы.
Напомним, о временном ограничении на проведение массовых мероприятий в Краснодарском крае стало известно 13 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Развлекательные мероприятия были отменены. Школьникам продлили весенние каникулы до 11 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU