Зампрокурора из Туапсе предъявили обвинение во взятках

23 Март 2020 2020-03-23T19:01:19+03:00

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Зампрокурору Южной транспортной прокуратуры из Туапсе предъявили обвинения во взяточничестве.

- По версии следствия, брал взятки он через посредников, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР. - Обвинение предъявлено по статьям "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

Как выяснили оперативники УФСБ, преступная деятельность госслужащего велась, начиная с октября 2014 по апрель 2019 годов. За это время сумма, полученная незаконным путем, приблизилась к 11 миллионам рублей. Эти деньги зампрокурора получил за покровительство предпринимателей, катающих на катерах по морю туристов. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле 2019 года две туристки погибли, катаясь на катамаране возле Джубги. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать банальный перегруз. На борту судна, рассчитанного на 15 человек, находились 43 пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU