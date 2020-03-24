В Краснодаре на улице Гаражной запретят стоянку и остановку авто

24 Март 2020 2020-03-24T07:47:20+03:00

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В краевой столице на улице Гаражной от многоэтажки № 107 до административного здания № 105 установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто.

Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, эти ограничительные меры вводятся для обеспечения безопасности движения.

- Изменения вступят в силу с 17 апреля. Водителей быть внимательными при проезде по участку улицы Гаражной, где начнут действовать знаки, и четко следовать их предписаниям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, здравницы Краснодарского края временно перестанут принимать детей. Такое решение власти приняли в связи с объявленным в регионе режимом повышенной готовности из-за распространения коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU