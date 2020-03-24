2020-03-24T12:32:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали группу наркоторговцев

Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали группу наркоторговцевВ Краснодаре задержали группу наркоторговцевФото: Архив "КП"
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В краевой столице сотрудники транспортной полиции МВД России по ЮФО при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по краю задержали мужчин, которые сбывали метадон и героин.

Они фасовали наркотики, чтобы сбывать на территории Краснодара. Закладки мужчины осуществляли вместе.

- Злоумышленников задержали с поличным в одном из домов Карасунского округа. При себе у них были закладки. Внутри находились дозы героина и метадона, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Оперативники установили личность одного из задержанных. Им оказался 40-летний приезжий из республики Азербайджан. Несколько лет он находился в федеральном розыске за аналогичное преступление. Паспорт, который он предоставлял, принадлежал умершему человеку.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт в крупном размере наркотического средства или психотропного вещества). Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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