У жительниц Армавира не подтвердился анализ на коронавирус
В Армавире еще 20 марта в инфекционную больницу были госпитализированы две женщины. Они недавно вернулись из США и чувствовали себя плохо. Сейчас женщины находятся под наблюдением врачей.
- В больнице у них выявили признаки респираторного заболевания. Также у армавирок взяли анализы и направили их в Новосибирск. Результаты тестов на новый вирус оказались отрицательными, - сообщает «Регион online» со ссылкой на главврача ГБУЗ «Инфекционная больница №4 города Армавира» Григория Дахно.
Сейчас женщины находятся под наблюдением врачей и продолжают курс лечения.
Напомним, супружескую пару артистов в Анапе отправили на карантин. Они на днях вернулись из Израиля. В тот же день они сами сообщили медикам о том, что были за границей. Между тем, пока признаков ОРВИ, схожих с симптомами коронавируса, у мужа и жены из Анапы не выявлено. Чувствует пара себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU
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