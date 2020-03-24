2020-03-24T11:23:25+03:00
Происшествия

Поиски 16-летней школьницы прекращены

Ее нашли
Ева МУР@kp_kuban
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Девочка жива и здороваДевочка жива и здорова
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В Краснодарском крае благополучно закончились поиски 16-летней девочки.

- С дочерью все в порядке, она жива и здорова, - сообщили "КП" - Кубань" родные подростка.

В воскресенье, 22 марта, школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась ночевать. Последнее сообщение от нее было подруге в 14.30. После этого телефон ребенка оказался выключен.

Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Все развлекательные мероприятия отменены в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако большинство театров на Кубани организовали онлайн-трансляции. Ежедневно "КП" - Кубань" будет сообщать о премьерах прямых трансляций на сайте kuban.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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