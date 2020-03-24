Поиски 16-летней школьницы прекращены
В Краснодарском крае благополучно закончились поиски 16-летней девочки.
- С дочерью все в порядке, она жива и здорова, - сообщили "КП" - Кубань" родные подростка.
В воскресенье, 22 марта, школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась ночевать. Последнее сообщение от нее было подруге в 14.30. После этого телефон ребенка оказался выключен.
Напомним, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Все развлекательные мероприятия отменены в связи с угрозой распространения коронавируса. Однако большинство театров на Кубани организовали онлайн-трансляции. Ежедневно "КП" - Кубань" будет сообщать о премьерах прямых трансляций на сайте kuban.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU