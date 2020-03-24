Жителей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из зданий

24 Март 2020 2020-03-24T11:57:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе ГУ МЧС по краю жителей Новороссийска предупреждают о том, что 24 марта ожидается ухудшение погоды. В городе-герое усилится северо-восточный ветер до 19-24 метров в секунду, с порывами до 28-33 метров в секунду.

В такую погоду не стоит выходить из зданий, лучше переждать в помещениях. Нельзя оставлять детей без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер. Также не надо укрываться от непогоды на остановках общественного транспорта, под рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «010» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани синоптики предупреждают о понижении температуры до -5. Они ожидаются 24-25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU