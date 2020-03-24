Жителей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из зданий
В пресс-службе ГУ МЧС по краю жителей Новороссийска предупреждают о том, что 24 марта ожидается ухудшение погоды. В городе-герое усилится северо-восточный ветер до 19-24 метров в секунду, с порывами до 28-33 метров в секунду.
В такую погоду не стоит выходить из зданий, лучше переждать в помещениях. Нельзя оставлять детей без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер. Также не надо укрываться от непогоды на остановках общественного транспорта, под рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «01» - единый телефон спасения;
- «010» - с мобильных телефонов;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани синоптики предупреждают о понижении температуры до -5. Они ожидаются 24-25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU