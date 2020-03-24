В Краснодаре уничтожили артиллерийские снаряды времен ВОВ
В Прикубанском округе Краснодара во время земельных работ нашли два предмета, конструктивно схожих с боеприпасами. Об этом сообщили в дежурную часть Росгвардии по Краснодарскому краю.
Специалисты группы разминирования ОМОН выехали на место. Они обследовали предметы и установили, что это два 76-мм артиллерийских снаряда времен ВОВ со следами коррозии.
- Взрывотехники транспортировали боеприпасы на полигон, где уничтожили их накладным зарядом, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях. Они вносили в документы заведомо ложные сведения.
ИСТОЧНИК KP.RU