2020-03-24T12:23:17+03:00
Общество

В Краснодаре уничтожили артиллерийские снаряды времен ВОВ

Их транспортировали на полигон, где обезвредили накладным зарядом
Александра ПОДУШКО
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Фото: Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В Прикубанском округе Краснодара во время земельных работ нашли два предмета, конструктивно схожих с боеприпасами. Об этом сообщили в дежурную часть Росгвардии по Краснодарскому краю.

Специалисты группы разминирования ОМОН выехали на место. Они обследовали предметы и установили, что это два 76-мм артиллерийских снаряда времен ВОВ со следами коррозии.

- Взрывотехники транспортировали боеприпасы на полигон, где уничтожили их накладным зарядом, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи инспекторы ДПС подделывали протоколы об авариях. Они вносили в документы заведомо ложные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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