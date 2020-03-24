У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны

24 Март 2020 2020-03-24T13:31:56+03:00

Сейчас он находится под домашним арестом

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В Краснодаре на территории Юбилейного микрорайона полицейские задержали 25-летнего парня. В его вещах нашли 10 свертков с марихуаной.

Тогда молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составили за это административный протокол.

- В квартире предполагаемого злоумышленника, расположенной в микрорайоне Горхутор, нашли еще 76 граммов марихуаны, фасовочные пакеты и электронные весы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Он может провести в тюрьме 15 лет. Сейчас он находится под домашним арестом.

Напомним, в Краснодаре задержали группу наркоторговцев. Злоумышленникам грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU