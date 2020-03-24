2020-03-24T15:10:22+03:00
Общество

На Кубани прием документов в детские сады начнут не раньше 15 мая

Такое решение принято из-за коронавируса
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Пока детские сады работают по принципу свободного посещения.Пока детские сады работают по принципу свободного посещения.
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае переносят сроки подачи документов на прием ребят в детские сады. Связано это с коронавирусной инфекцией, которая распространяется по всему миру. На сегодняшний день ситуация в регионе находится под контролем. Лечение в больницах Кубани от коронавируса по-прежнему проходят только четыре человека. Одна женщина, которая была транзитом в регионе, сейчас находится в Москве.

Школы и университеты из-за коронавируса перешли на дистанционку, а в дошкольных учреждениях ввели режим свободного посещения. Однако с зачислением детей на следующий год решили повременить.

- Прием заявлений в МФЦ рекомендовано проводить с 15 мая, – сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края. - Письмо департамента о переносе сроков направлено во все муниципалитеты региона.

Кроме того, прием документов на предоставление услуг во всех офисах МФЦ края идет по предварительной записи.

- Записаться можно через единый портал многофункциональных центров после авторизации в личном кабинете, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порывы могут достигать 30 м/c: ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра
«Ростелеком» выложил в онлайн цикл лекций «Как устроено современное искусство?»
Как взять кредит и самому влиять на ставку?
В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети из-за коронавируса
В мэрии Сочи открыли круглосуточную многоканальную линию для обращений граждан
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
Ключ от всех дверей: умная экосистема «Ростелекома» появилась в жилом комплексе Краснодара
В Краснодаре взорвали снаряды времен войны
МТС делает доступными важные сервисы во время пандемии коронавируса в мире
Краснодарские пассажиры стали избегать общественного транспорта
На Кубани прием документов в детские сады начнут не раньше 15 мая
В возрасте 100 лет скончался легендарный краснодарец Александр Лауданский
В Краснодаре появятся три развязки
У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны