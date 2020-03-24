На Кубани прием документов в детские сады начнут не раньше 15 мая

24 Март 2020 2020-03-24T15:10:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае переносят сроки подачи документов на прием ребят в детские сады. Связано это с коронавирусной инфекцией, которая распространяется по всему миру. На сегодняшний день ситуация в регионе находится под контролем. Лечение в больницах Кубани от коронавируса по-прежнему проходят только четыре человека. Одна женщина, которая была транзитом в регионе, сейчас находится в Москве.

Школы и университеты из-за коронавируса перешли на дистанционку, а в дошкольных учреждениях ввели режим свободного посещения. Однако с зачислением детей на следующий год решили повременить.

- Прием заявлений в МФЦ рекомендовано проводить с 15 мая, – сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края. - Письмо департамента о переносе сроков направлено во все муниципалитеты региона.

Кроме того, прием документов на предоставление услуг во всех офисах МФЦ края идет по предварительной записи.

- Записаться можно через единый портал многофункциональных центров после авторизации в личном кабинете, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU