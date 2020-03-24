В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T16:01:56+03:00

Ограничения будут действовать до 20 апреля

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В Адыгее и в Краснодарском крае закрыли мечети. Их работу ограничили временно. Причиной тому стала коронавирусная инфекция.

- Решение вынесено 24 марта. Отменены джума-намазы, воздержимся от коллективных молитв, - сообщают «КП» - Кубань» в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. - Просим всех верующих совершать намаз дома.

Данные ограничения будут действовать до 20 апреля. Дополнительная информация будет сообщаться дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Адыгее из-за коронавируса могут закрыть спортзалы и кинотеатры. С 18 марта в регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, закрыли музеи и театры и приостановили работу образовательных учреждений.

По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.

ИСТОЧНИК KP.RU