2020-03-24T16:01:38+03:00
Общество

В мэрии Сочи открыли круглосуточную многоканальную линию для обращений граждан

Личный прием горожан пока приостановлен
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
Изменить размер текста:

Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы сразу же во время звонка заведут карточку устного обращения. Ответ поступит заявителю в положенный по закону срок – в течение 30 дней.

Звонки в администрации Сочи по юридическим и социальным вопросам горожан принимают по телефонам 266-06-30 и 266-06-13. Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в мэрии курорта отменили личные приемы граждан в рамках мер безопасности, принимаемых в целях нераспространения коронавируса.

Кроме того, консультативную помощь оказывают и сотрудники управления по работе с обращениями граждан администрации г.Сочи. Они принимают звонки в рабочее время по номерам 264-30-22, 264-58-00, 264-65-72.

- Пока приёмы по объективным обстоятельствам не проводятся, мы рекомендуем обращаться по телефону. Эта горячая линия работает у нас не первый год, специалисты быстро обрабатывают звонки и направляют обращения в работу, - рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалёва.

В мэрии подчеркивают, что как только ситуация наладится, проведение еженедельных сходов и приёмов граждан возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порывы могут достигать 30 м/c: ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра
«Ростелеком» выложил в онлайн цикл лекций «Как устроено современное искусство?»
Как взять кредит и самому влиять на ставку?
В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети из-за коронавируса
В мэрии Сочи открыли круглосуточную многоканальную линию для обращений граждан
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
Ключ от всех дверей: умная экосистема «Ростелекома» появилась в жилом комплексе Краснодара
В Краснодаре взорвали снаряды времен войны
МТС делает доступными важные сервисы во время пандемии коронавируса в мире
Краснодарские пассажиры стали избегать общественного транспорта
На Кубани прием документов в детские сады начнут не раньше 15 мая
В возрасте 100 лет скончался легендарный краснодарец Александр Лауданский
В Краснодаре появятся три развязки
У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны