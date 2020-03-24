В мэрии Сочи открыли круглосуточную многоканальную линию для обращений граждан

24 Март 2020 2020-03-24T16:01:38+03:00

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Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы сразу же во время звонка заведут карточку устного обращения. Ответ поступит заявителю в положенный по закону срок – в течение 30 дней.

Звонки в администрации Сочи по юридическим и социальным вопросам горожан принимают по телефонам 266-06-30 и 266-06-13. Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в мэрии курорта отменили личные приемы граждан в рамках мер безопасности, принимаемых в целях нераспространения коронавируса.

Кроме того, консультативную помощь оказывают и сотрудники управления по работе с обращениями граждан администрации г.Сочи. Они принимают звонки в рабочее время по номерам 264-30-22, 264-58-00, 264-65-72.

- Пока приёмы по объективным обстоятельствам не проводятся, мы рекомендуем обращаться по телефону. Эта горячая линия работает у нас не первый год, специалисты быстро обрабатывают звонки и направляют обращения в работу, - рассказала заместитель главы Сочи Галина Москалёва.

В мэрии подчеркивают, что как только ситуация наладится, проведение еженедельных сходов и приёмов граждан возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU