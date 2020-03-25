На Кубани свободное посещение детсадов выбрали родители 47 тысяч детей

25 Март 2020 2020-03-25T08:37:34+03:00

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В Краснодарском крае из 280 тысяч воспитанников детских садов 47 тысяч детей уже перешли на свободное посещение. Решение о такой форме принимают родители на свое усмотрение. Им просто нужно отправить заявление на электронный адрес образовательной организации.

Если ребенок не посещает детский сад в течение пяти рабочих дней, то ему нужна медицинская справка с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. В Краснодаре период без этого документа составляет не более трех рабочих дней.

Также на Кубани весенние каникулы у школьников начались с 21 марта. При необходимости для учеников начальных классов организуют дежурные группы. В ссузах с 23 марта образовательный процесс проходит с применением электронного обучения.

Напомним, в Адыгее и в Краснодарском крае закрыли мечети. Их работу ограничили временно. Причиной тому стала коронавирусная инфекция. Данные ограничения будут действовать до 20 апреля. Дополнительная информация будет сообщаться дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU