Родильный дом Темрюкской ЦРБ капитально отремонтировали

25 Март 2020 2020-03-25T09:06:09+03:00

На эти цели из краевого бюджета было выделено около 9 миллионов рублей

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После капитального ремонта родильный дом Темрюкской ЦРБ вновь распахнул свои двери. На обновление здания из краевого бюджета направили около 9 миллионов рублей.

- Был полностью отремонтирован фасад здания, оборудованы пять палат, процедурная и смотровая, заменены все коммуникации, системы вентиляции и отопления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В отделение вскоре поставят новое медицинское оборудование: аппарат «Поток» для ИВЛ новорожденных, передвижной R-аппарат, датчики пульсоксиметра, 2 аппарата КТК, лампы фототерапии.

Со дня открытия роддома прошло несколько дней. За это время здесь появились на свет 9 малышей.

Напомним, на Кубани свободное посещение детсадов выбрали родители 47 тысяч детей. Дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU