Родильный дом Темрюкской ЦРБ капитально отремонтировали
После капитального ремонта родильный дом Темрюкской ЦРБ вновь распахнул свои двери. На обновление здания из краевого бюджета направили около 9 миллионов рублей.
- Был полностью отремонтирован фасад здания, оборудованы пять палат, процедурная и смотровая, заменены все коммуникации, системы вентиляции и отопления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
В отделение вскоре поставят новое медицинское оборудование: аппарат «Поток» для ИВЛ новорожденных, передвижной R-аппарат, датчики пульсоксиметра, 2 аппарата КТК, лампы фототерапии.
Со дня открытия роддома прошло несколько дней. За это время здесь появились на свет 9 малышей.
Напомним, на Кубани свободное посещение детсадов выбрали родители 47 тысяч детей. Дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU