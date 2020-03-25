В Ейском районе парень похитил из авто деньги и банковские карты
В полицию по Ейскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказал, что из ее автомобиля украли 30 тысяч рублей, 30 долларов и банковские карты.
Правоохранители установили личность подозреваемого. 27-летний местный житель расплатился похищенной банковской картой в одном из магазинов города, где была камера видеонаблюдения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Деньги он уже успел потратить.
- На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, житель Анапы до смерти избил своего знакомого. После чего просто ушел домой. Трагедия случилась днем 14 марта в Анапе.
ИСТОЧНИК KP.RU