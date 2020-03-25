25 Март 2020 2020-03-25T10:11:10+03:00

В Ейском районе парень похитил из авто деньги и банковские карты Фото: Архив "КП"

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В полицию по Ейскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказал, что из ее автомобиля украли 30 тысяч рублей, 30 долларов и банковские карты.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 27-летний местный житель расплатился похищенной банковской картой в одном из магазинов города, где была камера видеонаблюдения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Деньги он уже успел потратить.

- На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, житель Анапы до смерти избил своего знакомого. После чего просто ушел домой. Трагедия случилась днем 14 марта в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU