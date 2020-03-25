В Брюховецком районе отремонтируют сельский клуб

25 Март 2020 2020-03-25T12:24:38+03:00

Из бюджета на это выделили 2,9 миллиона рублей

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В Брюховецком районе ремонтируют сельский клуб. На обновление культурно-досугового центра было направлено 2,9 миллиона рублей.

- До 31 августа завершат капремонт кровли, фасада и внутренних помещений. Работы выполняет краевой подрядчик, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в этом году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ежегодно увеличивается объем субсидий на ремонт ДК.

Напомним, родильный дом Темрюкской ЦРБ капитально отремонтировали. На эти цели из краевого бюджета было выделено около 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU