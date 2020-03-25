2020-03-25T12:24:38+03:00
Звезды

В Брюховецком районе отремонтируют сельский клуб

Из бюджета на это выделили 2,9 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Брюховецком районе ремонтируют сельский клуб. На обновление культурно-досугового центра было направлено 2,9 миллиона рублей.

- До 31 августа завершат капремонт кровли, фасада и внутренних помещений. Работы выполняет краевой подрядчик, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего в этом году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ежегодно увеличивается объем субсидий на ремонт ДК.

Напомним, родильный дом Темрюкской ЦРБ капитально отремонтировали. На эти цели из краевого бюджета было выделено около 9 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы «Аэрофлот»
Как с пользой провести время дома с МегаФоном
На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ
13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
В Сочи ожидается шквалистый ветер
Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области
В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей
В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки