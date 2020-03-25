В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей

25 Март 2020 2020-03-25T13:33:58+03:00

Изменения были приняты на сессии ЗСК по инициативе губернатора

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В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» на 2020-2024 годы увеличили на 2 миллиарда 112 миллионов рублей. Изменения приняли 25 марта на сессии ЗСК по инициативе губернатора.

- Деньги планируют направить на обеспечение жильем детей-сирот, на детский отдых, – отметил министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша.

- Также вводится новая мера – субвенции муниципальным образованиям на организацию отдыха школьников в каникулы в профильных лагерях. Теперь удастся дополнительно обеспечить отдых 75 тысяч юных кубанцев, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, на фоне падения загрузки отелей в Сочи разрабатывают меры поддержки туротрасли. Средняя загрузка отелей снизилась на 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU