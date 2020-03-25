13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
О преступных действиях сожителя матери в полицию сообщила 13-летняя школьница из Красноармейского района.
- Она рассказала правоохранителям, что 30-летний отчим пристает к ней с 2017 года, - сообщил "КП" - Кубань" источник в силовых органах. - Он прикасался неоднократно к ее половым органам руками.
К слову, о личности сожителя матери девочки полицейским известно немало. Он несколько раз привлекался к суду за угон автомобиля и его уничтожение.
Между тем, правоохранители проводят проверку по факту заявления несовершеннолетней. Уголовное дело в отношении сожителя не возбуждено.
Напомним, в Сочи мужчина убил мать, после чего свел счеты с жизнью. Сын погибшей и раньше угрожал расправой, но в серьезность его намерений никто не поверил. С 2008 года он был под профилактическим наблюдением в наркодиспансере Сочи с диагнозом «Употребление опиодов с вредными последствиями».
ИСТОЧНИК KP.RU