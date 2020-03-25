13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями

25 Март 2020 2020-03-25T14:47:02+03:00

Она рассказала, что три года он трогает ее интимные места

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О преступных действиях сожителя матери в полицию сообщила 13-летняя школьница из Красноармейского района.

- Она рассказала правоохранителям, что 30-летний отчим пристает к ней с 2017 года, - сообщил "КП" - Кубань" источник в силовых органах. - Он прикасался неоднократно к ее половым органам руками.

К слову, о личности сожителя матери девочки полицейским известно немало. Он несколько раз привлекался к суду за угон автомобиля и его уничтожение.

Между тем, правоохранители проводят проверку по факту заявления несовершеннолетней. Уголовное дело в отношении сожителя не возбуждено.

Напомним, в Сочи мужчина убил мать, после чего свел счеты с жизнью. Сын погибшей и раньше угрожал расправой, но в серьезность его намерений никто не поверил. С 2008 года он был под профилактическим наблюдением в наркодиспансере Сочи с диагнозом «Употребление опиодов с вредными последствиями».

ИСТОЧНИК KP.RU