День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ

25 Март 2020 2020-03-25T15:29:48+03:00

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В ходе голосования на внеочередной сессии депутаты ЗСК 25 марта единогласно приняли законопроект о наделении Сириуса статусом городского округа.

Таким образом, впервые с 2003 года в регионе появился новый отдельный муниципалитет.

В своем выступлении на сессии ЗСК глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что Сириус имеет значительный потенциал для развития из-за наличия на его территории крупных спортивных сооружений и инновационного образовательного центра.

- Сюда придут резиденты, налогоплательщики, у города будет свой бюджет. И если мы говорим о будущем этой территории, то надо дать возможность Сириусу полностью реализоваться, – приводит пресс-служба администрации региона слова Вениамина Кондратьева.

Губернатор также подчеркнул, что в переходный период новому городскому округу понадобится максимальная поддержка. Как ожидается, в течение полугода в Сириусе пройдут выборы местных депутатов, по конкурсу будет определен мэр и сформирована местная администрация.

Новый статус дает Сириусу возможность участия в краевых и федеральных программах, национальных проектах и грантах.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», жители Сочи на общественных слушаниях поддержали образование нового городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU