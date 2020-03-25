2020-03-25T20:11:18+03:00
Общество

В клинике, где лечат девочку с «маской Бэтмена», готовы при необходимости принять заболевших коронавирусом у себя

В медучреждении прокомментировали обращение главы государства по поводу коронавируса
Евгения ОСТРАЯ
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Доктор Павел Попов с новой пациенткой из США. Фото: Светлана АлексуткинаДоктор Павел Попов с новой пациенткой из США. Фото: Светлана Алексуткина
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Президент РФ Владимир Путин обратился к нации сегодня, 25 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса. Глава государства призвал всех отнестись ответственно к вынужденным ограничительным мерам. В частности, следующую неделю, 28 марта по 5 апреля, он объявил нерабочей. При этом сотрудники, отпущенные на каникулы, имеют полное право на сохранение заработка.

- Меры эти оправданные, - прокомментировали заявление Владимира Путина в краснодарской клинике фото-динамической терапии Павла Попова. В ней уже несколько месяцев проходит лечение американка Луна Феннер, известная по всему миру как девочка "с маской Бэтмена".

Медики заявили, что сейчас проводят только плановые операции. Поступления новых пациентов пока не планируют в связи с карантинными мерами. И кстати, в случае необходимости, готовы помочь коллегам-инфекционистам, если в их помощи возникнет необходимость.

Напомним, в Краснодарском крае зафиксировано уже восемь зараженных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В клинике, где лечат девочку с «маской Бэтмена», готовы при необходимости принять заболевших коронавирусом у себя
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