В Сочи задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

26 Март 2020 2020-03-26T08:08:04+03:00

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Правоохранители по Белореченскому району получили информацию о том, что в Сочи может скрываться 37-летний мужчина. Его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Находясь в служебной командировке в городе-курорте, белореченские полицейские установили местонахождение разыскиваемого. Его задержали на одной из улиц Сочи и доставили в отдел полиции.

- В настоящее время мужчина передан инициатору розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями. Она рассказала, что три года он трогает ее интимные места.

ИСТОЧНИК KP.RU