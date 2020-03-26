2020-03-26T08:08:04+03:00
Происшествия

В Сочи задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Он совершил в другом муниципалитете края преступление
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали мужчину, находящегося в федеральном розыскеВ Сочи задержали мужчину, находящегося в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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Правоохранители по Белореченскому району получили информацию о том, что в Сочи может скрываться 37-летний мужчина. Его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Находясь в служебной командировке в городе-курорте, белореченские полицейские установили местонахождение разыскиваемого. Его задержали на одной из улиц Сочи и доставили в отдел полиции.

- В настоящее время мужчина передан инициатору розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями. Она рассказала, что три года он трогает ее интимные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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