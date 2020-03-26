В Краснодаре на улице Колхозной сгорел автомобиль

26 Март 2020 2020-03-26T08:34:03+03:00

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25 марта в 23:44 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Колхозной.

Незамедлительно на место были направлены первые подразделения спасателей. По прибытию пожарные установили, что горят автомобиль и кровля дома.

- На тушение были поданы стволы 3 ствола, привлекались 8 единиц техники и 34 человека МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На площади 90 квадратных метров в 00:16 пожар локализовали, в 1:02 –ликвидировали.

Напомним, днем 25 марта в Краснодаре произошел пожар в девятиэтажном доме на улице 30 Иркутской Дивизии. Пожарным удалось спасти из горящего дома 15 человек. Полностью огонь ликвидировали в 14:24.

ИСТОЧНИК KP.RU