В Новороссийске застройщиков обвиняют в хищении 411 миллионов рублей
В Новороссийске директор общества с ограниченной ответственностью «Стройтех» и местный житель обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
С 19 декабря 2012 года по 3 октября 2018 года злоумышленники привлекали деньги граждан якобы для строительства 16-этажного дома. Но собранных денег было недостаточно для сдачи объекта в эксплуатацию.
- Потерпевшим был причинен ущерб в размере свыше 411 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новороссийска, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU