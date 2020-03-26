2020-03-26T09:17:25+03:00
Происшествия

В Новороссийске застройщиков обвиняют в хищении 411 миллионов рублей

Уголовное дело направили в суд
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске застройщиков обвиняют в хищении 411 миллионов рублейВ Новороссийске застройщиков обвиняют в хищении 411 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Новороссийске директор общества с ограниченной ответственностью «Стройтех» и местный житель обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С 19 декабря 2012 года по 3 октября 2018 года злоумышленники привлекали деньги граждан якобы для строительства 16-этажного дома. Но собранных денег было недостаточно для сдачи объекта в эксплуатацию.

- Потерпевшим был причинен ущерб в размере свыше 411 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Новороссийска, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в Краснодаре достроят ЖК «Семь вершин». Об этом рассказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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