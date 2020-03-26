2020-03-26T11:00:20+03:00
Происшествия

В Староминском районе осудили участковых, которые вывезли мужчину в лес и заставили его рвать коноплю

Они проведут один год в колонии-поселении
Александра ПОДУШКО
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В Староминском районе осудили участковых, которые вывезли мужчину в лес и заставили его рвать коноплюВ Староминском районе осудили участковых, которые вывезли мужчину в лес и заставили его рвать коноплюФото: Архив "КП"
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Староминским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), возбужденного в отношении двух участковых уполномоченных полиции .

Напомним, в августе 2018 года правоохранители потребовали от 51-летнего жителя станицы Староминской последовать с ними в отдел полиции. Они путем угроз получили его согласие на приобретение марихуаны. Для этого на служебном автомобиле вывезли его к лесополосе. Здесь заставили потерпевшего сорвать дикорастущее растение и положить листья в пакет. После они оставили его одного на грунтовой дороге, чтобы он ожидал приезда других сотрудников полиции и понятых.

Дело в отношении местного жителя позже было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. О незаконных действиях участковых мужчина рассказал сотрудникам прокуратуры. Расследование дела занимался СКР по краю.

- По решению суда правоохранители проведут один год в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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