26 Март 2020 2020-03-26T11:00:20+03:00

В Староминском районе осудили участковых, которые вывезли мужчину в лес и заставили его рвать коноплю Фото: Архив "КП"

Они проведут один год в колонии-поселении

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Староминским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), возбужденного в отношении двух участковых уполномоченных полиции .

Напомним, в августе 2018 года правоохранители потребовали от 51-летнего жителя станицы Староминской последовать с ними в отдел полиции. Они путем угроз получили его согласие на приобретение марихуаны. Для этого на служебном автомобиле вывезли его к лесополосе. Здесь заставили потерпевшего сорвать дикорастущее растение и положить листья в пакет. После они оставили его одного на грунтовой дороге, чтобы он ожидал приезда других сотрудников полиции и понятых.

Дело в отношении местного жителя позже было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. О незаконных действиях участковых мужчина рассказал сотрудникам прокуратуры. Расследование дела занимался СКР по краю.

- По решению суда правоохранители проведут один год в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU