2020-03-26T11:34:13+03:00
Общество

Таганрог с Краснодаром и Новороссийском с 1 апреля свяжет «Ласточка»

Продажа билетов уже открыта
Александра ПОДУШКО
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Таганрог с Краснодаром и Новороссийском с 1 апреля свяжет «Ласточка»Таганрог с Краснодаром и Новороссийском с 1 апреля свяжет «Ласточка»
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С 1 апреля продлят маршрут «Ласточки» сообщением Ростов-Главный – Краснодар-1 – Новороссийск. Конечной станцией станет Таганрог-2.

Отсюда поезд поедет по маршруту в 05:32. Далее состав сделает остановки на станциях Таганрог-1, Ростов-Главный. Затем «Ласточка» проследует по действующему расписанию. В Новороссийск прибудет в 12:51. Время в пути составит 7 часов 4 минуты.

- Из Новороссийска состав отправится в 16:55 и будет следовать по действующему расписанию до Батайска. На конечную поезд прибудет в 23:28. Время в пути - 6 часов 33 минуты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Продажа билетов на поезд уже открыта. Например, стоимость билета на полный маршрут составляет 1106,70 рублей в базовом классе и 1164,90 рублей в эконом-классе.

В это время на вокзалах и в аэропортах края усилен эпидемиологический контроль. В поездах, на вокзалах и станциях есть необходимый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений. Проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха. Все работники РЖД обеспечены масками, перчатками и кожными антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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