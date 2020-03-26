Коронавирус в Краснодарскому крае: на вокзалах и в аэропортах усилен эпидемиологический контроль

26 Март 2020 2020-03-26T10:42:18+03:00

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В Краснодарском крае на вокзалах и в аэропортах усилен эпидемиологический контроль. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал увеличить контроль за прилетающими в регион пассажирами. Все прибывшие отправляются под наблюдение врачей. Те, у кого есть признаки ОРВИ, помещаются в изолированные боксы.

В аэропортах принимаются все меры для предотвращения распространения коронавируса. Дезинфицируют различные поверхности: дверные поручни, перила, стойки регистрации. Также проводится обработка пассажирских автобусов, трапов, амбулифтов. В два раза увеличена частота уборки санузлов.

- В поездах, на вокзалах и станциях есть необходимый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений. Проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха. Все работники РЖД обеспечены масками, перчатками и кожными антисептиками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Медпункты на железнодорожных вокзалах готовы оказать первичную помощь пассажирам с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы всем необходимым оборудованием для диагностики вирусной инфекции. На автовокзалах края проводится дополнительная дезинфекция и санитарная уборка помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU