2020-03-26T11:29:01+03:00
Общество

В порту Сочи в партии саженцев из Италии выявлен опасный вредитель растений

Ввоз зараженных растений пресечен
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото РосссельхознадзорФото Росссельхознадзор
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В морском порту Сочи, при досмотре 125 саженцев плодовых культур, привезенных из Италии, обнаружена калифорнийская щитовка,-крайне опасный вредитель растений.

Калифорнийская щитовка наибольший вред наносит фруктовым деревьям - яблоне, груше и сливе. Поселяясь большими колониями на ветвях листьях и плодах, щитовка истощает деревья, вызывает растрескивание и отмирание коры. Повреждённые деревья, как правило, погибают.

- Ввоз зараженных саженцев в РФ запрещен,- говорится в сообщении Южного регионального управления Россельхознадзора.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи пытаются восстановить уникальную популяцию самшита, почти полностью уничтоженного вредителями растений, завезенных на курорт перед ОИ 2014 года в качестве посадочного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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