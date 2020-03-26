2020-03-26T12:41:09+03:00
Происшествия

В Белореченском районе в аварии пострадали четыре человека

Их госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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25 марта в 20:20 в Белореченском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 4 человека пострадали.

- По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем «Хендэ Соната» на нерегулируемом перекрестке столкнулся с авто марки «Форд Фокус», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира автомобиля «Хендэ Соната». Их доставили в больницу. Водителю автомобиля «Форд Фокус» и двум его пассажирам была оказана разовая медицинская помощь.

Напомним, 25 марта в 23:44 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Колхозной. Незамедлительно на место были направлены первые подразделения спасателей. По прибытию пожарные установили, что горят автомобиль и кровля дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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