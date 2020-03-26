Мэр Анапы попросил не приезжать в город-курорт из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T16:51:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе, как и на всей Кубани, запрещены массовые мероприятия. Кроме того, закрыты все места отдыха: бассейны, сауны, бани, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Постановление о временном прекращении деятельности подписала главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина.

Мэр города-курорта Юрий Поляков попросил кубанцев и россиян воздержаться от посещения Анапы в ближайшее время.

- В борьбе с коронавирусной инфекцией нам надо работать профессионально, организованно, на опережение. Сегодня губернатор поручил проработать вопрос о сокращении межгородских пассажирских перевозок, - заявил градоначальник. – Я хочу призвать всех в предстоящую неделю воздержаться от поездок в Анапу.

По словам Юрия Полякова, сегодня на курорте эпидобстановка благополучная, именно поэтому всеобщая задача – сохранить ее такой, чтобы грядущим летом курорт был по-прежнему одним из самых популярных в России.

- Тех, кто по долгу службы будет работать, я прошу выполнять все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава, минимизировать контакты, соблюдать правила гигиены, - заключил глава Анапы.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил туристов временно воздержаться от приезда на курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU