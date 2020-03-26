На Кубани раздадут медицинские маски тем, кто оказывает помощь населению

26 Март 2020 2020-03-26T18:08:31+03:00

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О том, что необходимо защитить всех, кто оказывает помощь населению, заявил глава региона.

- Это работники соцслужб, волонтеры, казаки, полицейские и, конечно же, врачи, - перечислил губернатор. - Завтра маски уже должны быть в крае, чтобы в субботу мы могли начать их раздавать.

Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, первая партия масок, а это около 500 тысяч штук, уже закуплена. Средства на эти цели выделили из резервов казны.

Заместитель губернатора Василий Швец добавил, что кубанские предприятия, которые выпускают средства для дезинфекции, смогли увеличить объем производства. На сегодняшний день объем производимой продукции составляет 32 тонны в сутки.

Ранее "Комсомолка" писала, что на совещании оперативного штаба власти Кубани решили ограничить пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU