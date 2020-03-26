2020-03-26T18:08:31+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани раздадут медицинские маски тем, кто оказывает помощь населению

500 тысяч повязок уже закупили
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

О том, что необходимо защитить всех, кто оказывает помощь населению, заявил глава региона.

- Это работники соцслужб, волонтеры, казаки, полицейские и, конечно же, врачи, - перечислил губернатор. - Завтра маски уже должны быть в крае, чтобы в субботу мы могли начать их раздавать.

Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, первая партия масок, а это около 500 тысяч штук, уже закуплена. Средства на эти цели выделили из резервов казны.

Заместитель губернатора Василий Швец добавил, что кубанские предприятия, которые выпускают средства для дезинфекции, смогли увеличить объем производства. На сегодняшний день объем производимой продукции составляет 32 тонны в сутки.

Ранее "Комсомолка" писала, что на совещании оперативного штаба власти Кубани решили ограничить пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей
Самоизоляция с умом
В Новороссийске женщина упала в море с пристани
Жителям Кубани и Адыгеи установят умные электросчетчики
Спрос на новостройки. В кризисной ситуации люди вкладывают рубли в недвижимость. Так ли это?
На Кубани раздадут медицинские маски тем, кто оказывает помощь населению
В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»
Коронавирус не подтвердился: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» вышли из карантина
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
На совещании оперативного штаба решили ограничить пассажирские перевозки
Мэр Анапы попросил не приезжать в город-курорт из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО
Краснодар окропили святой водой с вертолета
Вор в Сочи украл смартфонов на 600 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Губернатор поручил закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи
В Краснодарском крае фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей
Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов
В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры
В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу
В Сочи презентовали новую книгу «История Кавказского заповедника»
МТС поможет школьникам бесплатно подготовиться к ЕГЭ
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года