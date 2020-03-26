2020-03-26T18:30:30+03:00
Карта Кубани

В Новороссийске женщина упала в море с пристани

Ее отвезли в медучреждение
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Пару дней назад 50-летняя женщина прогуливалась по новороссийскому причалу у Черного моря. В какой-то момент она приблизилась к краю пристани на минимальное расстояние, оступилась и упала в холодную воду, пишет «Наша газета Новороссийск».

Спустя десятки минут после громких криков о помощи к пострадавшей подбежали очевидцы, которые и помогли выбраться ей из моря, предприняв для этого несколько попыток. На место ЧП вызвали медиков, которые экстренно доставили женщину в городскую больницу №1. У нее диагностировали переохлаждение первой степени.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о двух подростках из Сочи, которых унесло в море во время шторма. Их искали несколько недель. На сегодняшний день тела школьников до сих пор не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голый сочинец, крадущийся вдоль забора, напугал жителей
Самоизоляция с умом
В Новороссийске женщина упала в море с пристани
Жителям Кубани и Адыгеи установят умные электросчетчики
Спрос на новостройки. В кризисной ситуации люди вкладывают рубли в недвижимость. Так ли это?
На Кубани раздадут медицинские маски тем, кто оказывает помощь населению
В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»
Коронавирус не подтвердился: Игроки и тренеры «Локомотива-Кубани» вышли из карантина
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
На совещании оперативного штаба решили ограничить пассажирские перевозки
Мэр Анапы попросил не приезжать в город-курорт из-за коронавируса
Нерабочая неделя в Краснодарском крае: как будет работать МРЭО
Краснодар окропили святой водой с вертолета
Вор в Сочи украл смартфонов на 600 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Губернатор поручил закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи
В Краснодарском крае фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей
Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов
В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры
В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу
В Сочи презентовали новую книгу «История Кавказского заповедника»
МТС поможет школьникам бесплатно подготовиться к ЕГЭ
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года