В Новороссийске женщина упала в море с пристани

26 Март 2020 2020-03-26T18:30:30+03:00

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Пару дней назад 50-летняя женщина прогуливалась по новороссийскому причалу у Черного моря. В какой-то момент она приблизилась к краю пристани на минимальное расстояние, оступилась и упала в холодную воду, пишет «Наша газета Новороссийск».

Спустя десятки минут после громких криков о помощи к пострадавшей подбежали очевидцы, которые и помогли выбраться ей из моря, предприняв для этого несколько попыток. На место ЧП вызвали медиков, которые экстренно доставили женщину в городскую больницу №1. У нее диагностировали переохлаждение первой степени.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о двух подростках из Сочи, которых унесло в море во время шторма. Их искали несколько недель. На сегодняшний день тела школьников до сих пор не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU