2020-03-27T08:14:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Адыгее пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Их анализы отправили в Москву
Александра ПОДУШКО
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В Адыгее пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирусВ Адыгее пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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В Адыгее зафиксировано 5 случаев подозрения на коронавирус. У людей взяли необходимые анализы, которые направили в Москву, в специализированную лабораторию. Все пять человек находятся в инфекционной больнице.

- Все мы видим, что инфекция может распространяться достаточно быстро. Она не выбирает, кто может быть следующим. Но каждый из нас должен выбрать единственное верное решение – соблюдать все предписания, - отметил глава республики Мурaт Кумпилов.

Также он добавил, что следующая неделя, объявленная нерабочей, дается не для активного отдыха на природе, а для самоизоляции.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Адыгее выявлен врачами был выявлен первый заболевший коронавирусом. Как стало известно, это студент из Москвы, учебу там прекратили, он приехал домой. Парня поместили в инфекционную больницу. Медработники наблюдают за состоянием здоровья членов его семьи.

АЛЛО!

По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.

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- Решение вынесено 24 марта. Отменены джума-намазы, воздержимся от коллективных молитв, - сообщают «КП» - Кубань» в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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