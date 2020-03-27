В Адыгее пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Адыгее зафиксировано 5 случаев подозрения на коронавирус. У людей взяли необходимые анализы, которые направили в Москву, в специализированную лабораторию. Все пять человек находятся в инфекционной больнице.
- Все мы видим, что инфекция может распространяться достаточно быстро. Она не выбирает, кто может быть следующим. Но каждый из нас должен выбрать единственное верное решение – соблюдать все предписания, - отметил глава республики Мурaт Кумпилов.
Также он добавил, что следующая неделя, объявленная нерабочей, дается не для активного отдыха на природе, а для самоизоляции.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Адыгее выявлен врачами был выявлен первый заболевший коронавирусом. Как стало известно, это студент из Москвы, учебу там прекратили, он приехал домой. Парня поместили в инфекционную больницу. Медработники наблюдают за состоянием здоровья членов его семьи.
АЛЛО!
По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.
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Их работу ограничили временно. Причиной тому стала коронавирусная инфекция.
- Решение вынесено 24 марта. Отменены джума-намазы, воздержимся от коллективных молитв, - сообщают «КП» - Кубань» в Духовном управлении мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU