В Краснодарском крае все офисы МФЦ с 30 марта приостановят прием и выдачу документов

27 Март 2020 2020-03-27T08:27:14+03:00

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Прием и выдачу документов приостановят во всех офисах МФЦ Краснодарского края из-за угрозы распространения коронавируса. Их закроют до 3 апреля в соответствии с президентским указом нерабочей неделе.

- Если вы успели записаться на прием в период с 30 марта по 3 апреля, необходимо повторно пройти эту процедуру. Это можно сделать по телефону 8(800)30-23-444 или через Единый портал МФЦ Краснодарского края, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Контактный центр в эти дни будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. После 3 апреля прием документов будет проходить по предварительной записи.

Напомним, в Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий». О сроках возобновления работы пака пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU