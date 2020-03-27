На Кубани задержали мужчину, который хранил дома боеприпасы

27 Март 2020 2020-03-27T10:10:00+03:00

Теперь его могут осудить на 4 года

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Правоохранители по Абинскому району оперативным путем получили информацию о том, что 69-летний местный житель хранит в своем доме боеприпасы. Для проверки сведений они провели «проверочную закупку». Мужчину задержали при сбыте 50 патронов.

- После обыскали его дом. У него нашли еще 150 патронов, которые пригодны для выстрела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, в Абинском районе у женщины с банковской карты соседка сняла 6 тысяч рублей. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU