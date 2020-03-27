2020-03-27T10:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани в Управлении Минюста временно ограничили прием граждан

Заявители могут обращаться через официальный сайт ведомства
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в Управлении Минюста временно ограничили прием гражданНа Кубани в Управлении Минюста временно ограничили прием гражданФото: Архив "КП"
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Из-за ситуации с коронавирусом временно ограничен личный прием граждан в Управлении Минюста России по Краснодарскому краю.

Обращаться необходимо в письменной форме по почтовому адресу: Краснодар, Индустриальная, д. 12, оф. 218. Также заявления можно направить в электронном виде через официальный сайт Минюста России или через Единый портал государственных услуг.

Для получения информации о поступлении обращения необходимо обращаться в профильные отделы:

- по делам некоммерческих организаций: 8(861) 202-05-61, 8(861) 202-05-63, 8(861) 202-05-64, 8(861) 202-05-74, 8(861) 202-05-76;

- по вопросам нотариата, адвокатуры, оказания международной помощи, проставления апостиля на официальных документах и деятельности органов ЗАГС - 8(861) 202-05-68;

- по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований - 8(861) 202-05-72 и 8(861) 202-05-73.

Напомним, в Краснодарском крае все офисы МФЦ с 30 марта приостановят прием и выдачу документов. Их закроют до 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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