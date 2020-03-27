2020-03-27T11:13:45+03:00
Общество

В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда

О сроках возобновления приема пока не сообщается
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото ПФРФото ПФР
Изменить размер текста:

Жителям Сочи рекомендовано по возможности обращаться за государственными услугами дистанционно, не посещая территориальный офис Пенсионного фонда.

Это можно сделать в личном кабинете на официальном сайте фонда либо на сайте госуслуг.

- При этом клиентская служба продолжит приём, но только по предварительной записи,-говорится в сообщении сочинской мэрии 27 марта.

Записаться к специалистам на такой прием можно по телефону в Сочи 88622647772, либо по номерам горячей линии краевого ведомства 88612142868, 88612516098.

Запись на приём страхователей Центрального, Хостинского района осуществляется по телефонам: 88622647776 и 88622643155. Также можно записаться на официальном сайте Фонда.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в целях профилактики распространения коронавируса в Сочи закрыты городские парки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани столкнулись две иномарки
Курорты Красной Поляны в Сочи прекращают работу до 1 июня
В Ейском районе женщина сняла с карты знакомого 25 тысяч рублей
В минкурортов Кубани работает горячая линия
Нерабочая неделя в Краснодаре: междугородные автобусы будут ходить три раза в день
В Новороссийске произошел прорыв на муниципальном водопроводе
На Кубани уволили заместителя начальника следственного отдела за взятку
Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!
Газпромбанк вводит кредитные каникулы для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
Минтруд объяснил условия оплаты труда на нерабочей неделе
Родной «Кубанский хуторок» любимый вкус в новом дизайне!
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое
В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина
В Новороссийске 2-летний мальчик попал в больницу с ожогом гортани, выпив шампунь
В Усть-Лабинске назначен новый мэр
Школа искусств Новомихайловского поселка получила новые ударные инструменты
В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда
На Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков