В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда
Жителям Сочи рекомендовано по возможности обращаться за государственными услугами дистанционно, не посещая территориальный офис Пенсионного фонда.
Это можно сделать в личном кабинете на официальном сайте фонда либо на сайте госуслуг.
- При этом клиентская служба продолжит приём, но только по предварительной записи,-говорится в сообщении сочинской мэрии 27 марта.
Записаться к специалистам на такой прием можно по телефону в Сочи 88622647772, либо по номерам горячей линии краевого ведомства 88612142868, 88612516098.
Запись на приём страхователей Центрального, Хостинского района осуществляется по телефонам: 88622647776 и 88622643155. Также можно записаться на официальном сайте Фонда.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в целях профилактики распространения коронавируса в Сочи закрыты городские парки.
ИСТОЧНИК KP.RU