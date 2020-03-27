В Сочи временно прекращен прием посетителей в отделении Пенсионного фонда

27 Март 2020 2020-03-27T11:13:45+03:00

О сроках возобновления приема пока не сообщается

Изменить размер текста: A A

Жителям Сочи рекомендовано по возможности обращаться за государственными услугами дистанционно, не посещая территориальный офис Пенсионного фонда.

Это можно сделать в личном кабинете на официальном сайте фонда либо на сайте госуслуг.

- При этом клиентская служба продолжит приём, но только по предварительной записи,-говорится в сообщении сочинской мэрии 27 марта.

Записаться к специалистам на такой прием можно по телефону в Сочи 88622647772, либо по номерам горячей линии краевого ведомства 88612142868, 88612516098.

Запись на приём страхователей Центрального, Хостинского района осуществляется по телефонам: 88622647776 и 88622643155. Также можно записаться на официальном сайте Фонда.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в целях профилактики распространения коронавируса в Сочи закрыты городские парки.

ИСТОЧНИК KP.RU