В Сочи для посещений закрывается парк «Ривьера»

27 Март 2020 2020-03-27T10:17:08+03:00

Местные власти принимают все новые меры по профилактике заболеваемости

Изменить размер текста: A A

У жителей Сочи остается все меньше свободных зон для прогулок на свежем воздухе. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на курорте, в Сочи закрывается старейший и любимый сочинцами и гостями города парк «Ривьера».

Местные власти говорят о том,что сейчас нужно постараться максимально обезопасить горожан и туристов.

- Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в стране и в мире, показывает, что самый действенный способ не допустить распространение вируса – остаться дома, - отметил вице-мэр Сочи Владимир Пушкарёв.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи, кроме парка «Ривьера», закрываются также «Дендрарий» и все рекреационные объекты Сочинского национального парка: «Агурское ущелье и водопады», «33 водопада», «Волконское ущелье», «Змейковские водопады».

Запрет на посещение объектов распространяется с 27 марта на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU