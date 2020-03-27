В Сочи из-за коронавируса ЗАГС изменил режим работы
В Сочи из-за распространения коронавирусной инфекции время приема в отделах ЗАГСа сократилось. Теперь специалисты оказывают свои услуги по вторникам, средам, пятницам и субботам с 09:00 до 13:00. В конце каждого часа делается небольшой перерыв для дезинфекции помещения.
- В приемные часы также можно подать заявления о государственной регистрации рождения и смерти, заключения и расторжения брака, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
- Также появилось ограничение количества людей на церемонии регистрации до 10 человек, включая сотрудников органов ЗАГСа, - сказала начальник отдела записи актов гражданского состояния по Центральному району Сочи Татьяна Бурова.
В это время жителям и гостям курорта лучше направлять свои обращения через приемную официального сайта управления ЗАГС региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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