В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина
Пожар произошел в ночь на 27 марта в одной из квартир, расположенной на 10 этаже дома на улице Нахимова в Геленджике.
Дочь 76-летней хозяйки жилища приехала к ней в гости и обнаружила возгорание. На место ЧП она вызвала пожарных и медиков. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Но несмотря на оказанную неотложную помощь, пожилая женщина скончалась.
- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены различные экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков. На имущество женщины наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU