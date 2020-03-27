2020-03-27T11:43:03+03:00
Происшествия

В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщина

После локализации возгорания ей оказали неотложную медицинскую помощь, но она скончалась
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике при пожаре погибла пожилая женщинаВ Геленджике при пожаре погибла пожилая женщинаФото: Архив "КП"
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Пожар произошел в ночь на 27 марта в одной из квартир, расположенной на 10 этаже дома на улице Нахимова в Геленджике.

Дочь 76-летней хозяйки жилища приехала к ней в гости и обнаружила возгорание. На место ЧП она вызвала пожарных и медиков. Сотрудники МЧС локализовали возгорание. Но несмотря на оказанную неотложную помощь, пожилая женщина скончалась.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены различные экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани бухгалтера строительной фирмы обвиняют в хищении денег дольщиков. На имущество женщины наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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