В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое
С 28 марта количество подвижного состава на муниципальных маршрутах Сочи будет сокращено вдвое.
Последний рейс на таких маршрутах будет отправляться в 21:00, а затем общественный транспорт прекращает работу. Власти Сочи подчеркивают, что эти меры приняты ради профилактики от коронавируса.
- При необходимости мы переведём общественный транспорт на трёхразовое сообщение. Чтобы автобусы курсировали в утреннее, обеденное и вечернее время, - подчеркнул вице-мэр Сочи Сергей Робилко.
Узнать новое расписание транспорта можно на сайте департамента транспорта мэрии.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи горожанам и туристам рекомендовали исключить оплату в общественном транспорте наличными и пользоваться банковскими картами.
ИСТОЧНИК KP.RU