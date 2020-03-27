В Сочи число городских автобусов на линиях сокращается вдвое

27 Март 2020 2020-03-27T11:46:19+03:00

Транспорт в городе будет ходить лишь до 21.00.

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С 28 марта количество подвижного состава на муниципальных маршрутах Сочи будет сокращено вдвое.

Последний рейс на таких маршрутах будет отправляться в 21:00, а затем общественный транспорт прекращает работу. Власти Сочи подчеркивают, что эти меры приняты ради профилактики от коронавируса.

- При необходимости мы переведём общественный транспорт на трёхразовое сообщение. Чтобы автобусы курсировали в утреннее, обеденное и вечернее время, - подчеркнул вице-мэр Сочи Сергей Робилко.

Узнать новое расписание транспорта можно на сайте департамента транспорта мэрии.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи горожанам и туристам рекомендовали исключить оплату в общественном транспорте наличными и пользоваться банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU